Cuca faz promessa ao torcedor do Atlético: ‘time altamente competitivo’

A atuação do Atlético no mercado de transferências tem sido modesta até o momento. O Galo apresentou, até agora, apenas Gabriel Menino e Patrick como reforços para a temporada 2025. No entanto, o novo treinador da equipe, Cuca, fez uma promessa aos torcedores atleticanos.

Cuca garantiu que o Atlético contará com um elenco competitivo em 2025.

“O torcedor pode confiar: teremos um time altamente competitivo em todas as frentes”, afirmou Cuca à “GaloTV”.

Ele também foi questionado sobre o estilo de jogo de seus times, que costumam ser “de qualidade” e que “jogam bola”.

“Esse é o meu estilo, seja no Galo ou em outros lugares por onde passei. Tenho conversado com a diretoria, que está muito disposta a nos ajudar a fortalecer ainda mais o time”, concluiu o treinador.

O Atlético retorna aos treinamentos nesta quinta-feira (9). Na próxima semana, os atletas viajam para os Estados Unidos para a pré-temporada.

