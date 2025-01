Rony pede alto, e Fluminense sai da briga pelo atacante do Palmeiras

O Fluminense desistiu da negociação pelo atacante Rony, do Palmeiras. A equipe carioca viu o jogador recusar sua segunda oferta, fazendo, inclusive, uma contraproposta considerada alta pelo Flu. Dessa forma, o Tricolor sai da jogada pelo camisa 10.

O Palmeiras, aliás, dera aval ao Fluminense para que negociasse com Rony, já que quer vender o atleta. Segundo publicação do “ge” desta quarta-feira (8), porém, o jogador recusou a segunda oferta do Fluzão.

Rony e seu estafe fizeram uma contraproposta, mas a diretoria do Fluminense acredita o valor fora da realidade. Com a saída do Tricolor da jogada, o caminho está livre para outras equipes brasileiras e até mesmo da Arábia Saudita. Tanto Palmeiras, quanto o jogador consideram que seu ciclo se encerrou no Verdão.

Por lá, ele venceu duas vezes a Libertadores, duas vezes o Brasileirão, além de uma Copa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana. Conquistou também a Supercopa do Brasil e quatro vezes o Campeonato Paulista.

