Barcelona vence Athletic Bilbao e vai à final da Supercopa da Espanha

O Barcelona está na final da Supercopa da Espanha, o torneio que define o primeiro título do futebol espanhol na temporada 2024/25. Sem grandes dificuldades, o Barça venceu o Athletic Bilbao por 2 a 0, nesta quarta-feira (8), no estádio King Abdullah Sports City, em Jeddah, na Arábia Saudita. Os gols da vitória foram marcados pelos crias da base Gavi e Lamine Yamal, um em cada tempo. Dessa maneira, o time catalão aguarda o vencedor de Real Madrid x Mallorca para saber quem será o adversário na decisão.

Após desfalcar o Barça contra Atlético de Madrid (La Liga) e Barbastro (Copa do Rei), Lamine Yamal voltou ao time titular e marcou um golaço após assistência de Gavi, autor do primeiro gol. O jovem espanhol sofreu uma forte entorse no tornozelo direito durante a derrota por 1 a 0 para o Leganés, no último dia 15 de dezembro. Além disso, Yamal não marcava desde 26 de outubro, quando ele anotou o terceiro do Barça no massacre contra o Real Madrid por 4 a 0 no Santiago Bernabéu. Ao todo, foram sete partidas consecutivas sem balançar a rede.

Outro destaque no time comandado pelo técnico Hansi Flick foi a presença do goleiro Szczesny como titular. Esta foi a segunda partida do polonês com a camisa do Barça, que já estava aposentado, mas aceitou a proposta do time catalão para reforçar o setor após a contusão de Ter Stegen.

Athletic Bilbao x Barcelona

As equipes não fizeram um grande primeiro tempo, mas o Barcelona levou uma vantagem merecida para o intervalo. Gavi abriu o placar aos 17 minutos e o Barça criou as melhores oportunidades do jogo. Por outro lado, o Athletic Bilbao não fez uma boa primeira etapa e sequer finalizou ao gol defendido por Szczesny.

Na segunda etapa, o Barça manteve o controle do jogo e não demorou para ampliar o placar. Isto porque, aos seis minutos, Lamine Yamal aproveitou assistência de Gavi e marcou um golaço. Com o resultado adverso, o Bilbao fez alterações na equipe para tentar diminuir o prejuízo. As mudanças surtiram efeito e o time fez o goleiro Szczesny trabalhar. Além disso, a equipe do País Basco chegou a balançar a rede duas vezes, com De Marcos e Iñaki Williams, mas os gols acabaram sendo anulados por impedimento após revisão do VAR.

