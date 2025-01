Internacional avança em tratativas por atacante campeão da Sul-Americana

O Internacional encaminhou a contratação por empréstimo de uma temporada do atacante Johan Carbonero junto ao Racing, da Argentina. O Colorado promete desembolsar 300 mil dólares (o equivalente a R$ 1,8 milhão na cotação atual) para concretizar as tratativas. A informação é do jornal “Zero Hora”.

As conversas entre os clubes progrediram, assim como as tratativas com os representantes do atleta. Assim, as partes ainda buscam ajustar alguns detalhes no contrato, como o valor da opção de compra caso o clube gaúcho decida ativá-la ao fim do empréstimo. De acordo com informação do “Diário Olé”, a intenção do Racing é estipular a cláusula de compra por volta de quatro milhões de dólares (pouco mais de R$ 24 milhões na cotação atual). O planejamento dos argentinos é recuperar o investimento que realizou em 2022. Na ocasião, o Racing desembolsou 3,8 milhões de dólares para contratá-lo junto ao Gimnasia y Esgrima, também da Argentina

Carbonero atua preferencialmente pelo lado esquerdo de ataque e chegaria para ser uma opção a Wesley. Há também a possibilidade de jogar pela direita e também ser uma alternativa a Bruno Tabata. Johan iniciou sua trajetória no Once Caldas e passou a ser tratado como uma promessa do futebol colombiano. Além disso, ele foi um dos protagonistas da equipe sub-20 da Colômbia no Mundial da categoria, em 2019. No mesmo ano foi chamado também para a seleção principal. Até que em 2020 transferiu-se para o futebol argentino.

Internacional prioriza reforçar o ataque

O Colorado tem negociações avançadas com dois jogadores para o setor ofensivo. Tratam-se de Vitinho, que defendeu o Bragantino na última temporada, mas pertence ao Dínamo de Kiev, da Ucrânia, além de Nicolás Rodríguez. As tratativas pelo primeiro também são por empréstimo, enquanto o segundo seria em definitivo.

Com relação à joia colombiana Nicolás Rodríguez, o Colorado melhorou sua oferta. Isso porque o clube colombiano entendia que o valor ideal para vender o atacante, de 20 anos, gire em torno de três milhões de dólares (o equivalente a R$ 18,45 milhões na cotação atual) por 100% do passe. A primeira investida do clube gaúcho foi de dois milhões de dólares (pouco mais de R$ 12 milhões na cotação atual) por 70% dos direitos econômicos, mas recebeu negativa. Apesar da primeira sinalização positiva, os dois clubes não decidiram concluir as negociações e deram sequência às conversas sobre o tema.

Deste modo, o Inter superou a concorrência de outros clubes brasileiros, bem como da Argentina, Bélgica, Canadá, Estados Unidos e México, que também tinham interesse no atleta. A tendência é a de que a confirmação ocorra nos próximos dias. A diretoria do clube gaúcho identificou-o como o substituto ideal para a saída de Gabriel Carvalho.

