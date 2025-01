Benfica, com Di María inspirado, vai à final da Taça da Liga de Portugal

O Benfica está na final da Taça da Liga de Portugal. Afinal, nesta quarta-feira (8/1), no Estádio Magalhães Pessoa, em Leiria, venceu com facilidade o atual campeão Braga por 3 a 0, gols de Di María (dois) e Carreras. Com isso, os benfiquistas buscarão o título na decisão contra o Sporting (que bateu o Porto por 1 a 0 na terça-feira).

A decisão será no 11, também em Leiria. O Benfica, maior vencedor, busca o seu caneco número oito. As Águias venceram em 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2013/14, 2014/15 e 2015/16. Mas o Sporting tenta o quinto título. Afinal, levou em 2017/18, 18/19, 20/21 e 21/22.

Di María faz a diferença para o Benfica

O Benfica matou o jogo no primeiro tempo, aos 11 minutos, quando abriu 3 a 0. Depois de começar melhor, fez 1 a 0 aos 27, após um bate-rebate; a bola chegou até Di María, que fez uma triangulação com Araújo e, de primeira, marcou o primeiro gol. Um minuto depois, Carreras recebeu pela esquerda, entrou na área e chutou com o pé esquerdo para fazer o segundo. O Braga não se encontrava. Assim, aos 36, Di María recebeu livre de Pavlidis e tocou de primeira para fazer Benfica 3 a 0.

No segundo tempo, só deu Benfica nos primeiros 15 minutos, quando o time perdeu três chances claras e ainda teve um gol anulado por impedimento. O Braga nada fez e ainda viu um de seus jogadores fazer um papelão. Jónatas, de 19 anos. Ele entrou aos 28 minutos, fez uma falta feia aos 31 e foi expulso. Frustrante eliminação do campeão da competição na rodada passada.

