Meia do Tottenham cai desacordado e deixa gramado imobilizado

O meio-campista Rodrigo Bentancur, do Tottenham, foi personagem de momentos de tensão na partida contra o Liverpool, nesta quarta-feira (8), pela semifinal da Copa da Liga Inglesa. Logo aos seis minutos, o meio-campista apagou no jogo no Tottenham Hotspur Stadium.

Bentancur foi à área em um escanteio para o Tottenham. O uruguaio interagiu com os adversários Bradley e Jones antes da cobrança. O camisa 6 se livrou da marcação e partiu em direção à bola. Ele fez o movimento para cabecear próximo ao chão, passou batido e bateu a cabeça no gramado.

Bentancur ficou caído no gramado e gerou preocupação. O volante foi rapidamente atendido pela equipe médica e imobilizado na maca para deixar o campo. Ele deixou o campo após nove minutos de paralisação. Ainda não há informações quanto ao estado de saúde do jogador e se ele deixou o gramado acordado. Assim, Brennan Johnson entrou em seu lugar.

Ao sair de campo, os torcedores presentes no Tottenham Hotspur Stadium aplaudiram o jogador. Segundo Matt Barlow, do “Daily Mail”, Bentancur, aliás, fez sinal positivo com a mão quando chegou ao túnel do estádio.

