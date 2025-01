Borussia Dortmund de olho em promessa do Chelsea

Carney Chukwuemeka chegou ao Chelsea com 18 anos, contratado junto ao Aston Villa, em uma negociação de 18 milhões de euros (cerca de R$ 113 milhões). No entanto, após duas temporadas e meia, não conseguiu se firmar e pode deixar o clube nesta janela de transferências do inverno europeu. Isto porque, segundo informações do ‘The Athletic’, o Borussia Dortmund tem interesse em contratar o jovem por empréstimo.

Aos 21 anos, o meio-campista não disputou nenhum minuto na Premier League nesta temporada e foi titular do Chelsea apenas uma vez. Fora dos planos do técnico Enzo Maresca, a transferência para a Bundesliga surge como uma possibilidade concreta para o jogador.

Com uma multa rescisória estipulada em 48 milhões de euros (cerca de R$ 300 milhões), uma saída definitiva é improvável. Ou seja, um empréstimo aparece como solução mais viável.

Além disso, o Borussia Dortmund é conhecido por desenvolver jovens talentos, e, inclusive, tem histórico de sucesso com jogadores ingleses, como Jadon Sancho e Jamie Bynoe-Gittens, o que pode ser um fator decisivo para convencer Chukwuemeka a se juntar ao clube alemão.

