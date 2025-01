Liminar é concedida, e Dani Olmo e Pau Víctor podem ser inscritos pelo Barcelona

O Conselho Superior de Esportes (CSD) emitiu um comunicado oficial nesta quarta-feira (8), para informar que aceitou a liminar solicitada pelo Barcelona e pelos jogadores Dani Olmo e Pau Víctor. Com isso, ambos poderão ser inscritos para jogos do clube, de forma provisória, até que o recurso seja resolvido. No entanto, a dupla não pôde estar na semifinal da Supercopa, contra o Athletic Bilbao, pois as licenças estarão ativadas a partir desta quinta-feira (9).

O CSD destacou que, de acordo com o artigo 27 da Lei do Esporte, “os atletas profissionais têm direito a uma carreira esportiva que corresponda ao seu potencial, com todas as garantias e segurança necessárias”.

O CSD considerou que não adotar a medida cautelar causaria um prejuízo econômico e esportivo grave ao clube e, principalmente, aos atletas. Além disso, isso poderia impactar negativamente os interesses da seleção espanhola e das demais competições nacionais, incluindo a La Liga.

Por fim, o CSD enfatizou que essa decisão não antecipa o julgamento final sobre as questões levantadas no recurso.

“Essa medida, que tem caráter provisório até a decisão final do recurso apresentado pelo clube e pelos jogadores, suspende o acordo da Comissão de Acompanhamento do Convênio de Coordenação entre RFEF e La Liga, datado de 4 de janeiro de 2025, que cancelava as licenças esportivas dos jogadores mencionados. Assim, mantém-se a validade das licenças até que o recurso acabe sendo definitivamente resolvido”, explica o comunicado.

Comunicado Oficial | El CSD estima la medida cautelar urgente solicitada por el FC Barcelona y por los jugadores Dani Olmo y Pau Víctor. El CSD ha analizado el recurso de alzada, de 52 páginas, y los más de 60 documentos que lo acompañan. ➕ Información: https://t.co/s95qmRc2yC pic.twitter.com/86NRZyjkqQ — CSD (@deportegob) January 8, 2025

