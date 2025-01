Diretor do Palmeiras explica promoção de quinteto da base

O Palmeiras chegou ao terceiro dia de trabalho da pré-temporada. Mais uma vez, o quinteto promovido do time Sub-20 esteve nos treinos comandados por Abel Ferreira. O zagueiro Benedetti, os meias Thalys, Figueiredo e Allan e o atacante Luighi estão inscritos na Copinha, mas seguem junto ao elenco principal.

Os cinco jogadores ficarão de fora da partida contra o Oeste, nesta quarta-feira (09), pela última rodada da fase de grupos da Copinha. O Verdão já está classificado para o mata-mata. O coordenador geral da base do Palmeiras, João Paulo Sampaio, exaltou a promoção do quinteto e também recordou que o clube não conquistou o torneio no ano passado, mas revelou jogadores que já brilham no time principal.

“O objetivo da Base é formar jogadores para o Profissional. Os títulos são consequência deste trabalho, não são a prioridade. Vamos lembrar que no ano passado o Palmeiras não conquistou a Copinha, mas revelou Vitor Reis e Estêvão. Sempre que um atleta do Sub-20 é aproveitado no elenco principal, todos nós, que trabalhamos na Base, ficamos felizes e nos sentimos valorizados”, ressaltou.

Os jogadores poderão voltar a jogar pelo time Sub-20, inclusive na Copinha, conforme determinar o planejamento. Sampaio recordou que o quinteto poderia disputar o Sul-Americano, mas o clube vetou a convocação pelo trabalho na equipe principal e também enfatizou a oportunidade dada a outros atletas.

“São jogadores que poderiam estar com a Seleção Brasileira Sub-20, mas não foram liberados porque o planejamento do clube definiu que eles ficariam à disposição da comissão técnica do Profissional. Isso cria também oportunidades para que outros atletas promissores possam se desenvolver durante a disputa da Copa São Paulo”, pontuou.

