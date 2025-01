West Ham anuncia contratação do técnico Graham Potter

O West Ham anunciou, nesta quinta-feira (9), a contratação do treinador Graham Potter. Assim, o técnico, de 49 anos, assume logo após a demissão de Julen Lopetegui, que aconteceu nesta quarta-feira (8), e assina contrato até junho de 2027.

“Estou muito feliz de estar aqui. Era importante para mim esperar até que surgisse um emprego que eu sentisse que era o certo para mim – e igualmente que eu fosse o ajuste certo para o clube em que estou entrando. Esse é o sentimento que tenho com o West Ham”, disse Potter.

Ele terá, portanto, o desafio de fazer a equipe engrenar na temporada. Afinal, o West Ham ocupa a 14ª colocação da Premier League, com 23 pontos.

“Minhas conversas com o presidente e o conselho foram muito positivas e construtivas. Compartilhamos os mesmos valores de trabalho duro e alta energia para criar as bases sólidas que podem produzir sucesso, e estamos na mesma sintonia em termos do que é necessário no curto prazo e, então, como queremos levar o clube adiante no médio e longo prazo”, completou o novo treinador.

Lopetegui comandou a equipe em 22 jogos, entre Premier League e Copa da Liga Inglesa. Foram sete vitórias, cinco empates e dez derrotas, no total.

Por fim, o próximo compromisso do time será às 17h (de Brasília) desta sexta-feira (10). A equipe enfrenta o Aston Villa, fora de casa, pela FA Cup na estreia de Graham Potter.

