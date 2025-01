Apresentado no Fluminense, Paulo Baya agradece oportunidade na carreira: 'Sonho realizado'

Além de Juan Pablo Freytes, o Fluminense também apresentou o atacante Paulo Baya, que defendeu as cores do Goiás na última temporada. Assim, o jogador, de 25 anos, já vem treinando ao longo da semana e fará parte do grupo que inicia o Campeonato Carioca. Com isso, o atleta disse que estará em campo na estreia contra o Sampaio Corrêa, às 19h (de Brasília), no domingo (12), em Moça Bonita.

“Agradecer a Deus por esse momento e ao Fluminense pela oportunidade. Poder vestir essa camisa grandiosa no cenário nacional e internacional. Sou um jogador de arrasto, de um para um, dinâmico. Ajudo muito com a bola rolando e parada”, disse.





