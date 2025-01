Próximo de deixar o Atlético, Zaracho não se reapresenta

Os jogadores do Atlético se reapresentaram na Cidade do Galo para iniciar a temporada 2025. A única ausência foi do meia Zaracho.

O atleta está próximo de deixar o Galo e retornará à Argentina para defender novamente as cores do Racing. As negociações estão bastante avançadas, e o negócio deve ser sacramentado nas próximas horas.

Na Argentina, os jornais já tratam o assunto como certo. O Atlético, no entanto, ainda não tem 100% desta certeza. Restam alguns detalhes importantes, embora a situação esteja bem encaminhada.

O Atlético possui 50% dos direitos econômicos do jogador, enquanto o restante pertence ao próprio Racing. O vínculo de Zaracho com o Atlético vai até o final de 2025. Em junho, ele já poderia assinar um pré-contrato.

O desejo de Zaracho de retornar ao futebol argentino pesa a favor do Racing nessa negociação.

Zaracho chegou ao Atlético em 2020. Em 2021, foi um dos principais nomes nas conquistas do Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. No entanto, nas duas últimas temporadas, passou mais tempo no departamento médico do que em campo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.