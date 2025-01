Internacional centra esforços em negociações pelo zagueiro Samir

O Internacional tem como um dos seus principais objetivos na janela de transferências a contratação de um zagueiro. Assim, Samir volta a ser pauta no Colorado, que já até fez uma nova investida pelo atleta. A informação é do “Vozes do Gigante”.

O defensor já foi alvo do Inter na segunda janela de transferências do ano passado. Dessa vez, um fator que pode facilitar um desfecho positivo na negociação é que ele está fora dos planos do seu atual clube, o Tigres, do México. Portanto, Samir e seus representantes buscam um novo destino para a sequência da carreira. Como o seu contrato é válido até o primeiro semestre de 2026, a tentativa é por um acordo pela rescisão contratual. Samir chegou ao Tigres em 2022 e atuou em 72 partidas, mas perdeu espeço no elenco na última temporada.

Internacional recebeu negativa por CSKA Moscou por zagueiro

Anteriormente, o primeiro atleta que o Internacional fez uma investida foi por Rocha. O Colorado fez uma proposta de dois milhões de dólares (pouco mais de R$ 12,7 milhões na cotação atual) em dezembro, mas a sinalização do clube russo apenas ocorreu no mês seguinte.

O clube gaúcho tentou convencer que estava bastante interessado em contar com o atleta. Mesmo assim, as tratativas ainda estão em um ritmo lento para terem uma evolução e longe de um desfecho. A informação é do jornalista Lucas Collar.

Internamente, a avaliação do CSKA Moscou só aceita negociar o defensor de 29 anos por uma proposta considerada atrativa. Afinal, a intenção do clube é recuperar o investimento feito em sua contratação, em 2022. Na ocasião, o clube russo pagou dois milhões de euros (quase R$ 13 milhões na cotação do período).

Reforços no setor ofensivo encaminhados

O Inter tem situações avançadas por atacantes. Prova disso é que o Colorado está próximo de um acerto com Dínamo de Kiev pela contratação por empréstimo de Vitinho por uma temporada. Ele defendeu o Bragantino em 2024. Há tratativas nos mesmos moldes com o Racing, da Argentina, pelo colombiano Carbonero. Por outro lado, seu compatriota, Rodríguez, do Fortaleza de Bogotá chegaria em definitivo.

Outro potencial reforço é o meio-campista Ronaldo, que atuou pelo Juventude na última temporada. Ele tinha um princípio de acordo com o Vitória, mas o Internacional atravessou o negócio. O clube gaúcho, apesar de tratativas avançadas, não anunciou nenhuma contratação. O lateral-esquerdo Ramón, que esteve no Cuiabá em 2024, é mais um alvo do Colorado.

