VAR do Carioca terá linha de impedimento mais grossa; veja diferenças

O Campeonato Carioca de 2025 terá novidades no VAR (Árbitro de Vídeo). A principal mudança para a temporada é a linha de impedimento com maior espessura. Além disso, o cronômetro de jogo será parado enquanto o árbitro estiver fazendo a checagem do lance.

Agora, a espessura da linha de impedimento passará de 6cm para 12cm. De acordo com a Ferj, a “mudança visa acabar com impedimentos muito ajustados, beneficiando os atacantes”. Outra diferença é que agora, todos os jogos do Campeonato Carioca terão o VAR. Nos últimos anos, apenas os clássicos entre os quatro grandes do Rio e as partidas a partir das semifinais tinham o árbitro de vídeo.

Além da mudança na linha de impedimento, a Ferj, aliás, anunciou outras novas diretrizes para o uso do VAR no Campeonato Carioca.

Mudanças no VAR do Carioca

– A parada do tempo nas revisões do VAR não deve mais ter acréscimos. O árbitro deverá parar o cronômetro em toda intervenção do VAR.

– A imagem da revisão do árbitro irá para o torcedor somente após a decisão do mesmo. Antes disso, haverá somente uma imagem escrita apontando o que está sendo checado no lance.

– Sempre que houver condições operacionais, a “ARA” (área de revisão) no campo de jogo estará localizada do lado oposto aos bancos de reservas.

As mudanças passaram pela aprovação dos clubes. As entidades deram o aval em Conselho Arbitral da Ferj.

