Orlando Pride anuncia renovação de Marta e frustra sonho do Corinthians

O Orlando Pride, dos Estados Unidos, anunciou a renovação de contrato da brasileira Marta. Assim, a jogadora, que chegou ao clube norte-americano em 2017, assinou acordo até dezembro de 2026.

“Este é um time onde todos trabalham uns pelos outros, onde todos acreditam uns nos outros, e estou muito animada para continuar esta jornada com este clube. Ano passado, provamos que todos estavam errados e fizemos algo tão especial, como um time, e é por isso que estou tão feliz por ter a oportunidade de assinar por mais dois ‘anos”, disse.

Pessoalmente, também significa muito para mim que chegarei a 10 temporadas como jogadora do Orlando Pride, um número especial para mim, pois usei a camisa número 10 na maior parte da minha carreira. Como já disse muitas vezes, adoro morar em Orlando, adoro a comunidade e adoro a maneira como as pessoas abraçam e aproveitam o futebol do Orlando Pride. Mal posso esperar para a temporada começar”, completou.

Uma publicação compartilhada por Orlando Pride (@orlpride)

O projeto vai além das quatro linhas. Afinal, a jogadora tem uma vida estabelecida nos Estados Unidos e pretende ficar mais tempo por lá até se aposentar. No fim do ano passado, a diretora da equipe feminina do Corinthians, Iris Sesso, revelou o sonho de contar com a Rainha nesta temporada. Contudo, não conseguiu realizá-lo.

Nas últimas duas datas Fifa de 2024, a seis vezes melhor do mundo não esteve com o Brasil. O treinador da Seleção optou por testar novos nomes, mas garantiu que Marta estará de volta em 2025.