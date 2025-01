Flamengo libera Fabrício Bruno para realizar exames no Cruzeiro

O Flamengo informou, na tarde desta quinta-feira (9), que liberou o zagueiro Fabrício Bruno para realizar exames médicos e assinar com o Cruzeiro. Caso ele passe nos exames, ele assina com a Raposa. O Rubro-Negro acertou a venda do defensor pelo valor de 7 milhões de euros, cerca de R$ 45 milhões, com 100% dos direitos econômicos do jogador inclusos. Ele deixa o clube após três temporadas.

Fabrício Bruno, aliás, se reapresentou junto com o elenco do Flamengo na última quarta-feira (9). Contudo, o zagueiro e o próprio sabiam que o jogador estava prestes a fechar com o Cruzeiro. Ele, inclusive, conversou com o técnico Filipe Luís durante as férias para definir seu destino.

Além da reapresentação de Fabrício Bruno, o empresário do atleta, André Cury, teve uma última reunião com o diretor de futebol José Boto para selar a transferência para o Cruzeiro.

Fernando Diniz, técnico do Cruzeiro, tem o interesse em comandar o atleta já há algum tempo. A propósito, o treinador entrou na negociação ao conversar com Fabrício Bruno anteriormente, quando as tratativas ainda estavam em estágio embrionário. Além disso, o próprio jogador e o seus representantes contribuíram para o avanço das negociações. José Boto, novo diretor executivo do Rubro-Negro, e Alexandre Mattos, CEO de futebol do Cruzeiro foram os responsáveis por conduzir a operação.

Fabrício Bruno atuou em 148 partidas pelo Flamengo, com seis gols e seis assistências. Nos praticamente três anos de passagem conquistou quatro títulos: Libertadores, Copa do Brasil (2x) e Campeonato Carioca.

Reposição à vista

Com a saída de Fabrício Bruno, José Boto vai acrescentar mais uma prioridade nesta janela de transferências. Além de um atacante e um camisa 5 experiente, o diretor de futebol irá atrás de um zagueiro para compôr o plantel principal. Antes, o defensor David Luiz também havia deixado o clube, após não ter o contrato renovado.

