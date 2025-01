Jornalista da Globo treta com influenciador por notícia do Botafogo

A jornalista da Globo Joanna de Assis protagonizou desentendimento com o influenciador Eduardo Semblano, conhecido como “Fui Clear”, na última quarta-feira (8). A profissional de comunicação divulgou uma apuração envolvendo o atraso de pagamentos das premiações pela conquista de títulos em 2024 por parte do Botafogo. Contudo, o produtor de conteúdo criticou-lhe por um trabalho em que indicou falta de detalhes.

No programa “Sportv News”, Joanna de Assis trouxe a reclamação de alguns jogadores do atual elenco do Glorioso, pois alegam descumprimento de acordo.

“Eu não consegui confirmar, mas até o final de semana, isso é informação vinda de um jogador do Botafogo, um dos jogadores que saíram do Botafogo, é de que as premiações da Libertadores e do Campeonato Brasileiro e alguns salários estavam atrasados. Não consegui essa confirmação do Botafogo, se isso já foi sanado, se todo mundo recebeu. Mas até o final de semana, ninguém tinha recebido”, detalhou a jornalista.





Posteriormente, o influenciador digital fez um questionamento com tom de deboche.

“Se não conseguiu confirmar, pra que falou? Sem não tem a notícia, por que falou? Começamos voando em 2025 hein!”, declarou Eduardo Semblano.

Troca de farpas entre influenciador e jornalista da Globo

Joanna de Assis respondeu o produtor de conteúdo nas redes sociais e expôs o seu incômodo com a atitude.

”Você foi bem ridículo nessa”, indicou a jornalista.

Entretanto, o influenciador digital não concordou com a opinião de Joanna.

“Olha eu não te desrespeitei em momento algum! Nem no post nem em te responder! Se você é analfabeta funcional o problema é seu, se não tem educação culpa sua e dos seus pais, se sabe ler e é burra também é com você! Aonde você leu que eu falei que era mentira??? E desde quando o que sai dessa empresa de m**** que te emprega é comprovação de algo? Vai pro inferno garota, ridícula é você!”, afirmou Fui Clear.

Botafogo já confirmou a saída de um time

Até o momento, 11 atletas que estiveram no elenco na última temporada deixaram o Alvinegro. Tratam-se do goleiro Gatito Fernández, os zagueiros Adryelson e Pablo, os laterais Rafael, Hugo e Marçal, o volante Tchê Tchê e os meias Óscar Romero, Eduardo e Thiago Almada.

