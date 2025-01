Atacante campeão da Sul-Americana vai para a Arábia Saudita

O atacante colombiano Róger Martínez está de malas prontas para o futebol da Arábia Saudita. Após ter jogado no ano passado pelo Racing, o jogador de 30 anos acertou com o Al Taawon.

A negociação para Róger defender as cores do clube da Arábia Saudita não envolveram o pagamento de taxa de transferência. Isso porque o contrato entre o avante e a representação argentina terminou no último dia 31 de dezembro.

Antes do fim de 2024, Róger Martínez e a diretoria do Racing chegaram a abrir conversas para prolongar o acordo. Em especial, por conta da identificação do atleta que, apesar da nacionalidade, é cria das categorias de base da Academia. Contudo, a questão salarial foi ponto de inflexão onde os valores propostos pelas duas partes ficaram bem distantes de um entendimento.

Quando Róger voltou do futebol mexicano para sua terceira passagem na equipe de Avellaneda, a expectativa é de que ele fosse uma das principais figuras ofensivas. Contudo, problemas físicos no segundo semestre de 2024 dificultaram bastante a sequência do avante cafetero e abriram espaço para a formação da atual dupla ofensiva titular: Maximiliano Salas e Adrián Martínez.

Desse modo, o terceiro ciclo de Róger Martínez no Racing termina com 50 jogos disputados onde marcou 16 gols, deu duas assistências e conquistou, no fim do ano passado, a Sul-Americana.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.