Lazio x Como: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Italiano 2024/25. Nesta sexta-feira (10), Lazio e Como se enfrentam às 16h45 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, na partida de abertura da 20ª rodada do Calcio. O duelo coloca frente a frente duas equipes que brigam por objetivos distintos na competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega a Lazio

A Lazio chega para este duelo de abertura da 20ª rodada na 4ª posição e luta para se manter na zona de classificação para a próxima edição da Champions. No entanto, a equipe vive um momento ruim na temporada e não vence há duas partidas no Calcio, com um empate e uma derrota. Além disso, foi apenas uma vitória nas últimas quatro rodadas do Campeonato Italiano.

Ao mesmo tempo, o técnico Marco Baroni terá que superar alguns desfalques para o jogo desta sexta-feira. Isto porque Taty Castellanos cumpre suspensão após cartão vermelho na última rodada, enquanto Patric e Matias Vecino são baixas por lesões.

Como chega o Como

Por outro lado, o Como tem como principal objetivo se manter na elite do futebol da Itália. Até a abertura desta 20ª rodada, a equipe está na 16ª posição, com 18 pontos, apenas um a mais que o Lecce, que abre a zona de rebaixamento do Campeonato Italiano.

Porém, a equipe vive um momento de recuperação. Foi apenas uma derrota nas últimas cinco rodadas, além de duas vitórias nos últimos três jogos da equipe no Calcio.

Para o duelo fora de casa, o Como tem duas baixas confirmadas. Trata-se dos lesionados Máximo Perrone e Sergi Roberto. Por fim, os recém-chegados Jean Butez e Assane Diao aparecem como dúvidas, mas ainda não devem estrear pelo clube.

Lazio x Como

20ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25

Data e horário: sexta-feira, 10/01/2025, às 16h45 (de Brasília).

Local: Estádio Olímpico de Roma (ITA).

Lazio: Provedel; Lazzari, Romagnoli, Gigot, Tavares; Rovella, Guendouzi; Tchaouna, Dele-Bashiru, Isaksen; Diâmetro. Técnico: Marco Baroni.

Como: Reina; Van der Brempt, Dossena, Kempf, Moreno; Da Cunha, Engelhardt; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. Técnico: Giacomo Gattuso.

Árbitro: Paride Tremolada (ITA).

VAR: Giacomo Camplone (ITA).

