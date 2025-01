Santo André x Corinthians: onde assisitir, escalações e arbitragem

O Corinthians encara o Santo André nesta sexta-feira (10/1), às 15h, no estádio Bruno José Daniel, pela última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ambas as equipes venceram seus dois compromissos anteriores. Assim, quem vencer garante a primeira posição da chave. Pelo critério de desempate, o Timão joga pelo empate.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Cazé TV.

Como chega o Santo André

O Santo André confirmou sua classificação na próxima fase, após vencer o Porto Velho e chegar aos seis pontos na tabela. Aliás, a equipe supera a campanha de 2024, quando caiu na fase de grupos. Um dos nomes para se observar no elenco da equipe é do lateral Paulo Henrique. Afinal, o jogador de 20 anos foi participativo na última rodada, com jogadas criadas e assistência para um dos gols no último embate. Contudo, para terminar na primeira colocação, o Ramalhão vai precisar vencer o Timão.

Como chega o Corinthians

Atual campeão, o Timão ainda não sofreu gols na Copinha, com duas vitórias por 3 a 0. Orlando Ribeiro, técnico do Timão, repetiu a escalação nas duas primeiras rodadas do torneio, conquistando a classificação antecipada. Assim, o treinador explicou em entrevista que deve rodar o elenco nessa partida, por conta do calendário da competição. Contudo, o Alvinegro precisa de apenas um empate para garantir a primeira colocação da chave e pegar um adversário mais ”acessível” no mata-mata.

SANTO ANDRÉ x CORINTHIANS

Data e horário: 10/1/2025, 17h (de Brasília)

Local: Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP)

SANTO ANDRÉ: Renan Fioravante; Henrique, Vitor Leão e Paulo Henrique; Gabriel Paz, Luis Felipe, Gustavo Paulo e Luiz Pato; Davi Versiani, Jhonatas e Rafael Reis. Técnico: Alexander Yuji.

CORINTHIANS: Kauê; Pellegrin, Fernando Vera, Garcez e Denner; Pedro Thomas, Bahia e Luiz Eduardo; Luiz Fernando (Juninho), Luiz Fernando (Nicolas Araújo) e Nícollas. Técnico: Orlando Ribeiro.

Árbitro: Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário

Auxiliares: José Lucas de Cândido de Souza e Welber Venâncio da Silva.

