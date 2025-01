Zagueiro do Manchester United tem carteira de motorista suspensa

Zagueiro do Manchester United, Harry Maguire teve a sua carteira suspensa por excesso de velocidade. O defensor cometeu duas infrações deste caráter em um intervalo de dois dias. Assim, terá que cumprir uma pena de 56 dias sem poder dirigir. Ainda terá que pagar uma multa de 1.052 libras (aproximadamente R$ 8 mil).

De acordo com informação do canal “BBC”, câmeras flagraram o jogador conduzindo o veículo a 136 km/h em um local que o limite de velocidade era 80km/h. Maguire não esteve presente na audiência que avaliou o seu caso e seus advogados o representaram. A defesa confessou que o atleta cometeu a violação e, por isso, recebeu a suspensão e a multa.

A corte, aliás, recomendou que o zagueiro do Manchester United fizesse um curso que prioriza a conscientização sobre a velocidade na condução de veículos. Contudo, o cronograma exaustivo com sequência de jogos em um curto intervalo de tempo impediria a sua participação no curso.

Maguire é alvo de críticas no Manchester United

A maior parte da trajetória de Maguire pelo Manchester United se notabiliza pelas críticas referentes ao seu desempenho. Mesmo assim, desde a mudança do comando técnico e a chegada de Rubén Amorim, ele foi titular nos últimos quatro jogos da equipe. Nas 12 partidas que o técnico soma no comando dos Diabos Vermelhos, o defensor foi utilizado em oito delas.

Entretanto, o time vive uma fase negativa, já que não vence há cinco jogos, sendo quatro derrotas e um empate. A tendência é a de que Maguire permaneça como titular no compromisso seguinte do Manchester United, quando vai enfrentar o Arsenal pela terceira rodada da Copa da Inglaterra.

