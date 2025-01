Nottingham Forest mira contratação de Douglas Luiz, ex-Vasco

Douglas Luiz pode estar a caminho de um retorno à Premier League. Atualmente na Juventus, o volante de 26 anos despertou o interesse do Nottingham Forest, que já iniciou conversas com seu empresário, Kia Joorabchian. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em transferências do futebol europeu.

Apesar de ainda não haver uma proposta oficial, o negócio é considerado possível. Isto porque Douglas Luiz vê com bons olhos a chance de voltar ao futebol inglês, onde atuou de 2019 a 2024 e se destacou com a camisa do Aston Villa. Em junho de 2024, a Juventus pagou R$ 168 milhões para contratá-lo, mas o jogador tem encontrado poucas oportunidades com o técnico Thiago Motta na Velha Senhora. Na atual temporada, o brasileiro participou de 13 jogos, sendo titular em apenas dois.

Além disso, a imprensa italiana já sinalizou que a Juventus não descarta negociá-lo. Douglas Luiz, formado nas categorias de base do Vasco e com passagem recente pela Seleção Brasileira, esteve entre os convocados para a última Copa América e nas primeiras listas do técnico Dorival Júnior em 2024. No Aston Villa, acumulou 204 partidas, com 22 gols e 24 assistências.

O Nottingham Forest vive grande fase na Premier League e ocupa a terceira posição, com 40 pontos, mesma pontuação do Arsenal, vice-líder da competição. Dessa maneira, o time está na briga pelo título e vive uma sequência de seis vitórias no Campeonato Inglês.

