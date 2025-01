Fluminense se aproxima de renovação com Germán Cano

O Fluminense está perto de acertar a renovação contratual com o ídolo Germán Cano, de 37 anos. Com vínculo até o fim de 2025, o Flu se adiantou e buscou renovar o contrato por mais um ano. Assim, ele deverá permanecer até o fim de 2026.

A informação é do jornalistas Victor Lessa, em publicação nesta quinta-feira (9). Segundo o repórter, o estafe do argentino deu o OK na minuta do contrato e a tendência é, então, que Cano assine a renovação nos próximos dias.

Dessa forma, Cano caminha para encerrar a carreira no clube tricolor, onde é ídolo. No futebol brasileiro desde 2020, quando assinou com o Vasco, o camisa 14 desandou de fazer gol. Não à toa, o Fluminense o contratou para a temporada 2022, onde anotou incríveis 44 gols.

Em 2023, por mais que tenha feito menos tentos, com 40, ajudou nas conquistas do Campeonato Carioca e da Libertadores, sendo o artilheiro isolado das duas competições. Em 2024, porém, Cano não viveu nem sombra do que foi nos anos anteriores. Afinal, marcou apenas sete gols em 42 aparições. Foi disparado seu pior ano em solo brasileiro – o anterior era com 19 gols em 50 jogos pelo Vasco, em 2021.

