Igor Jesus, do Botafogo, é alvo de três clubes ingleses

O atacante do Botafogo, Igor Jesus, de 23 anos, ainda não recebeu nenhuma proposta oficial para deixar o clube carioca, mas a situação pode mudar em breve. De acordo com o jornal inglês “The Sun”, Brentford, Fulham e Ipswich Town, da Inglaterra, têm interesse em sua contratação.

De acordo com o site “TBR Football”, o Fulham lidera a corrida pelo jogador do Botafogo e pode incluir o centroavante Rodrigo Muniz, ex-Flamengo, no acordo. Do outro lado, o Brentford perdeu Ivan Toney, seu principal jogador. Igor Thiago, contratado como reposição ao inglês, ainda não deu conta no recado. Por fim, o Ipswich Town tem apenas o atacante Liam Delap como referência e se destaca pelo clube. Ele, afinal, pode reforçar o Chelsea até o meio da temporada.

Os três clubes ingleses observam de perto o jogador, que chegou ao Botafogo no meio da temporada, e foi um dos destaques das conquistas do Brasileiro e da Libertadores. O bom momento, aliás, o levou para a Seleção Brasileira.

Igor Jesus chegou ao Botafogo sem custos no meio de 2024, após assinar um pré-contrato com o clube ainda no começo a temporada. Ele estava no Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, e tem vínculo com o Alvinegro até o meio de 2028.

O Botafogo ainda não oficializou, mas não vai seguir com Luiz Henrique e Thiago Almada, que irão para o futebol europeu. O argentino vai jogar no Lyon e o brasileiro tem três propostas de clubes do futebol do Velho Continente. Desta maneira, o clube pode perder mais um homem de frente para o futebol europeu.

