Jornal espanhol diz que Vini Jr ‘não está bem’ após vitória do Real Madrid

A postura de Vini Jr na vitória do Real Madrid por 3 a 0 sobre o Mallorca, nesta quinta-feira (9), pela semifinal da Supercopa da Espanha, rendeu críticas da imprensa espanhola. O jornal ‘Marca’ analisou a atuação do brasileiro frente ao lateral Pablo Maffeo, seu antigo desafeto. Eles tiveram alguns atritos durante a partida.

”Desconfortável e preso na batalha pessoal com Maffeo. Ele tentou, mas sem sucesso. Demorou 10 minutos para ter a primeira briga com o lateral, que fingiu ataque do brasileiro após provocá-lo com chute e empurrão. Vinicius pediu pênalti após Maffeo derrubá-lo. Ele não está bem e prova disso é que foi para o intervalo protestar junto ao árbitro”, escreveu o veículo.

Vini Jr, aliás, deixou o campo aos 42 minutos do segundo tempo, quando o time merengue vencia por 1 a 0, para dar lugar a Brahim Díaz.

”Ele não se sentiu confortável na rivalidade com Maffeo e saiu de cara quando houve a substituição”, acrescentou o jornal.

O desentendimento entre Maffeo e o atacante brasileiro teve início na temporada 2022/23, quando chegaram a brigar após seguidas discussões nas vezes em que duelavam pelo Campeonato Espanhol.

O lateral do Mallorca disse, em entrevista recente ao podcast ‘Indómitos TV’, que daria um nocaute em apenas dez segundos caso estivesse em uma luta contra Vini Jr. Apesar da fala em tom de brincadeira, o recado foi dado.

A classificação para a final da Supercopa da Espanha contou com gols de Jude Bellingham, Valjent (contra), e Rodrygo. A decisão, portanto, será diante do Barcelona no domingo (12), às 16h (de Brasília).

