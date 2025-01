Em evento do Carioca-2025, Pedrinho atualiza sobre venda da SAF do Vasco e reforços

O presidente Pedrinho falou com a imprensa nesta quinta-feira (09) e atualizou a torcida do Vasco sobre diversos assuntos, incluindo possíveis negociações. Ele compareceu ao evento de lançamento do Campeonato Carioca 2025, realizado no Museu de Arte Moderna (MAM).

Pedrinho voltou a afirmar que não pode se apressar em relação às negociações envolvendo a SAF.

“É repetitivo e chato, mas é o que eu tenho que ser. Quando dizem que eu preciso cobrar qualquer investidor, eu não cobro, porque isso não faz parte de uma negociação. Como vou chegar a um investidor e dizer: ‘Dá para você fazer uma proposta?'”, declarou Pedrinho.

“As pessoas dizem que eu não tomo iniciativa, mas a minha iniciativa não é essa. O que preciso fazer é apresentar todos os números, o que já fizemos para quem assinou o NDA (non-disclosure agreement), e aguardar a avaliação dos investidores. Com isso, ficamos na expectativa de que eles façam uma proposta ou desistam de vez, para acabar com a expectativa criada nos torcedores”, concluiu o dirigente.

Além disso, o presidente abordou a questão dos reforços. O clube já confirmou as chegadas de Tchê Tchê, dois defensores e o goleiro Daniel Fuzato.

