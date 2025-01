Portuguesa tentou contratar astro português e presidente provoca Corinthians

A era SAF da Portuguesa começou ousada. O clube paulista tentou a contratação do astro português Nani para a disputa do estadual. De acordo com Alex Bourgeois, presidente da SAF, a Lusa ofereceu um contrato de três meses e o atacante recusou por ter decidido se aposentar.

“Eu tive várias conversas com o Nani. Conversei com ele em novembro, e a gente vendeu o projeto da Portuguesa da SAF. Uma proposta financeira boa com algumas outras condições que a gente colocou no pacote. Oferecemos três meses, jogar jogo sim, jogo não. Tentamos, tentamos, tentamos, mas ele quer se aposentar mesmo, não está mais a fim de jogar futebol”, lamentou Bourgeois.

A ideia de contratar Nani era de retomar o orgulho da comunidade portuguesa com o clube, além de um potencial atrativo de marketing. Para Bourgeois, uma vinda do atacante causaria um impacto maior que o de Memphis Depay no Corinthians.

“O Nani, querendo ou não, é um baita jogador. Ele deixa, com todo o respeito, o Depay no chinelo. Tem título por onde passou. É campeão de Champions, da Premier, ganhou Euro”, ressaltou.

Campeão da Euro em 2016 e ídolo do Manchester United, Nani pendurou as chuteiras no final do ano passado, quando defendia o Estrela Amadora, de Portugal.

