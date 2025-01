Jorginho é oferecido ao Palmeiras e pode deixar o Arsenal

Com pouco espaço dentro do elenco do Arsenal, o volante Jorginho pode parar no futebol brasileiro. O jogador foi oferecido ao Palmeiras nesta janela de transferências. Mesmo tendo contrato com os Gunners até junho, o ítalo-brasileiro pode reforçar o Verdão no começo deste ano.

A negociação depende de um acordo entre as partes. A diretoria alviverde já se reuniu com empresários do jogador para tratar da transferência. Jorginho teria interesse de jogar no Brasil apenas por Palmeiras ou Flamengo, clubes com maior aporte financeiro e que disputarão o Super Mundial de Clubes. A ESPN divulgou as informações.

Apesar de ter nascido no Brasil, Jorginho nunca atuou no país. O volante fez as categorias de base no Hellas Verona. Depois, partiu para a Napoli, onde se destacou e chamou a atenção do futebol inglês. Primeiro, defendeu o Chelsea, onde conquistou a Champions League e o Mundial de Clubes, justamente vencendo o Palmeiras na final. Após quatro temporadas e meia nos Blues, se transferiu para o Arsenal, onde atuou em 69 partidas, com um gol e três assistências.

Jorginho também optou por defender a Seleção Italiana. Pela Azzurra, conquistou o título da Eurocopa em 2021.

