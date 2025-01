Manchester City negocia com mais três reforços nesta janela de transferências

Em meio à crise, o Manchester City busca reforçar o seu elenco para a sequência da temporada 2024/25. Nesse sentido, além das conversas com Vitor Reis, do Palmeiras, o clube inglês tem outros três alvos. Tratam-se do zagueiro Abdukodir Khusanov, o lateral Christian McFarlane e o atacante Omar Marmoush.

Vale destacar que todas as negociações estão avançadas e devem ser concretizadas até o final do mês, de acordo com o jornal inglês “Sky Sports”. A primeira janela de contratações de 2025 na Inglaterra vai de 1 de janeiro a 3 de fevereiro.

O atacante Omar Marmoush é sensação da Bundesliga, visto que estufou a rede em 13 oportunidades e sete assistências em 15 partidas. Ele foi um pedido do técnico Pep Guardiola, que estava de olho no futebol do egípcio, do Eintracht Frankfurt. Segundo o “Sky Germany”, a contratação deve girar em torno de 80 milhões de euros (R$ 498 milhões na cotação atual).

De acordo com a publicação, o City fez uma proposta formal por Abdukodir Khusanov, do Uzbequistão. Assim, o jogador do Lens, da França, que tem contrato por mais duas temporadas, por ser mais um reforço do time do técnico espanhol. Com 20 anos, ele seria uma contratação a longo prazo para o sistema defensivo, algo semelhante a Vitor Reis, que tem 18.

Por fim, a negociação mais avançada é a de Christian McFarlane, lateral do New York City FC. Aos 17 anos, ele é um dos destaques da equipe na MLS e nas categorias de base da seleção da Inglaterra. Como os clubes são da mesma empresa, o City Football Group, deve facilitar o negócio.

