Enteado do pai de Neymar vive romance com modelo ex-affair do jogador

O namoro de sua mãe, Mariane Bernardi, com Neymar da Silva Santos não é a única relação que Andrei, de 25 anos, tem com o craque Neymar. Enteado do pai do astro, o empresário namora a modelo catarinense Andressa Nazário – apontada como affair do atacante do Al-Hilal no passado. Ele também figura na ‘seleta’ lista de “parça” do camisa 10 da Seleção.

Neymar ainda estava conhecendo Bruna Biancardi quando teve um affair com Andressa. Os rumores do suposto envolvimento se intensificaram após o astro aparecer acompanhado da modelo catarinense em um vídeo de dancinha, em meados de 2021.

“De tanto insistir, grave uma dancinha”, brincou a modelo à época sobre a teimosia do jogador. Ele respondeu o registro com um emoji de fogo e chamou ainda mais atenção dos fãs.

Andrei e Andressa

Filho da namorada do pai de Neymar, Andrei também faz parte da ‘primeira prateleira’ de parças do craque. O jovem tentou carreira de jogador de futebol, mas, sem sucesso, decidiu aposentar as chuteiras para se tornar empresário. Ele cuida da carreira da dupla Lucas & Kadí e também cria conteúdos para os quase 40 mil seguidores nas redes sociais.

Andressa Nazário, por sua vez, reúne 152 mil seguidores em sua conta no Instagram. Modelo e influenciadora fitness, ela também disponibiliza dicas de moda e viagens.

Os pombinhos se assumiram publicamente em agosto de 2024. Andressa compartilhou um vídeo de momentos do casal e revelou: “por aqui estou sendo mimadíssima”. Já a primeira postagem no perfil dele ocorreu dias depois, no aniversário da modelo.

“Seu dia meu amor! Te desejo muita paz, saúde, amor, felicidade e tudo de melhor. Você merece! Te acho uma mulher incrível, uma pessoa batalhadora que merece as melhores coisas desse mundo… Saiba que além de seu namorado, você tem um amigo e vou estar sempre aqui do seu lado quando precisar. Te amo”, escreveu.









Uma publicação compartilhada por Andressa Nazario (@andressanazario)





Namoro da mãe com Neymar Pai

A relação entre o casal passou por momentos turbulentos e ficou marcada por idas e vindas. Os dois superaram uma crise antes de aparecer publicamente numa viagem romântica de navio, em abril do ano passado.

Fontes revelaram à época que o casal havia terminado a relação em fevereiro e, inclusive, deixado de se seguir nas redes sociais. Supostamente, o pai do craque brasileiro viveu um romance com outra mulher durante o carnaval, culminando na separação de Mariane.

Segundo o colunista Lucas Pasin, do UOL, o casal mantém uma relação discreta desde 2021. O caso só se tornou público após o vazamento de uma foto deles no carnaval de 2023, e Mariane oficializou no Dia dos Namorados.

