Modelo que acusou astro do Milan de estupro é condenada por falso testemunho

O Tribunal de Málaga (ESP) condenou a modelo russa Luisa Kremleva a seis meses de prisão por falso testemunho contra Theo Hernández, do Milan. A multa ainda impõe o pagamento de uma multa de 1.800 euros (R$ 11 mil) em decisão inapelável proferida na última quinta-feira (9).

Kremleva admitiu ter feito a acusação de estupro contra o lateral do Milan por “vingança” e “tirar vantagem de sua “notoriedade”. Com a confissão, as partes chegaram a um acordo para suspender a execução da pena caso não cometa outros crimes pelos próximos dois anos.

A promotoria havia solicitado uma pena de dois anos, mas o prazo acabou reduzido por conta da confissão da modelo. A decisão consta como inapelável, visto que os envolvidos expressaram por escrito a intenção de não fazê-lo.

Relembre o caso

A falsa acusação ocorreu após o envolvimento dos dois na boate Olivia Valere, em Marbella, no dia 4 de junho de 2017. Segundo o documento do júri, Luisa e Theo se conheceram no local e saíram juntos por volta das 4h da manhã. Eles tiveram relação sexual no carro de um amigo do jogador, no estacionamento, e depois retornaram à balada.

Lá dentro, tiveram a primeira discordância. O documento cita que Kremleva tentou ficar com Hernández até o fim da festa para que ele a acompanhasse até sua residência. O lateral, contudo, quis curtir o restante da noite com os amigos.

Kremleva entrou em contato com agentes da Polícia na manhã seguinte, dia 5, para fazer uma denúncia de agressão sexual. Na sequência, fez uma acusação formal contra Theo na delegacia.

Entretanto, imagens da câmera de segurança da área externa mostravam que a modelo tinha machucado o joelho numa queda acidental na rua. Os registros iam na contramão da versão com agressão contada por Kremleva em seu depoimento.

Contrato com o Milan

Importante destacar que Theo estava no Real Madrid quando o caso vazou na mídia esportiva. O lateral defendeu o clube espanhol entre 2017 e 2019, com empréstimo ao Real Sociedad nesse ínterim.

O lateral se transferiu para o futebol italiano em julho de 2019 por uma transação de 22,80 milhões de euros. De lá para cá, disputou 235 jogos e marcou 32 gols pelo Milan, além de ter contribuído com 42 assistências.

