Sem Cebolinha, Flamengo divulga os relacionados para pré-temporada nos EUA

O Flamengo anunciou, nesta sexta-feira, os jogadores relacionados para a pré-temporada do clube, que será realizada nos Estados Unidos. O elenco rubro-negro viaja nesta madrugada, onde dará sequência ao trabalho do início do ano e disputará um amistoso (FC Series) contra o São Paulo no dia 19 deste mês.

Aliás, ao todo, 24 jogadores vão para a viagem. Os atletas Everton Cebolinha, Pedro e Viña, que estão se recuperando de lesão, seguirão trabalhando no CT do Ninho do Urubu. Afinal, a outra parte do elenco ficará no Brasil para a disputa das quatro primeiras rodadas do Campeonato Carioca, contra Boavista, Madureira, Nova Iguaçu e Bangu.

Na lista para a viagem aos Estados Unidos há novidades de garotos da base. Aliás, o goleiro Léo Nannetti, os defensores Carbone e João Victor e o volante Pablo Lucio integram o grupo.

Relacionados do Flamengo para os EUA

Goleiros: Léo Nannetti, Matheus Cunha e Rossi.

Defensores: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Carbone, Varela, João Victor, Léo Ortiz, Léo Pereira e Wesley.

Meias: Alcaraz, Allan, De la Cruz, De Arrascaeta, Erick Pulgar, Evertton Araújo, Gerson e Pablo Lucio.

Atacantes: Bruno Henrique, Luiz Araújo, Matheus Gonçalves, Michael e Plata.

