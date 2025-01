Com experientes e joias, Flamengo anuncia relacionados para início do Carioca

Além de anunciar os jogadores que vão para pré-temporada nos Estados Unidos, o Flamengo também divulgou a lista dos atletas para o início do Campeonato Carioca. A estreia do time aconteceu, no domingo (12), contra o Boavista, Arena Batistão, em Aracaju, Sergipe.

Carlinhos, Lorran, Pablo e Cleiton são os nomes mais conhecidos. Esses quatro primeiros tentam se destacar para ganhar mais chances no time principal. O primeiro não virou opção nem sem Gabigol e Pedro, Lorran parou de ser utilizado depois de uma queda técnica, Cleiton não teve tanto espaço por conta da concorrência. Por fim, Pablo volta após empréstimo ao Botafogo.

O grupo que fica no Brasil, afinal, fará um “tour” pelo Nordeste. O Flamengo encara Boavista, Madureira, Nova Iguaçu e Bangu em Aracaju, Campina Grande, João Pessoa e São Luís, respectivamente.

Por fim, com Filipe Luís nos Estados Unidos, Cleber dos Santos, técnico do sub-20, comanda a equipe nas quatro primeiras partidas. Sandro Gomes é o auxiliar e Junior Bezerra, portanto, fica como preparador.

Relacionados do Flamengo para o início do Carioca

Goleiros: Dyogo Alves, Eduardo Jung e Lucas Furtado;

Defensores: Ainoã, Cleiton, Da Mata, Daniel Sales, Guilherme Santos, Lucyan, Pablo e Zé Welinton;

Meio-campistas: Caio Garcia, Daniel Rogério, Fabiano, Guilherme, João Alves, Jorge Moura, Lorran e Rayan Lucas

Atacantes: Carlinhos, Felipe Teresa, Rafael Couto, Shola, Thiaguinho e Wallace Yan.

