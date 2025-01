Canobbio chega ao RJ e fala como jogador do Fluminense: ‘Mais um guerreiro’

O ponta Agustín Canobbio já está no Rio de Janeiro para assinar com o Fluminense. Ex-jogador do Athletico, o uruguaio desembarcou nesta sexta-feira (10) no Galeão, onde falou pela primeira vez como jogador Tricolor, ainda que não tenha assinado contrato.

A repórteres presentes no aeroporto, o jogador falou sobre sua chegada ao clube carioca e o que o motivou a aceitar o desafio de trocar de time.

“(Vim pelo) que significa o Fluminense para o futebol brasileiro, o que me falaram de fora. A competição que tem na frente. Eu gosto de competir. E também pelo que briga o Flu dentro do Brasil. Espero estar no nível para corresponder o futebol daqui”, afirmou.

Ele respondeu também sobre a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, que contará com seis equipes brasileiras – entre elas o Fluminense. Para ele, esta participação pesou em sua escolha.

“Dentro de uma escolha, isso (o Super Mundial de Clubes) sempre esteve pesando e foi algo que motivou para estar onde estou. Uma cidade incrível, um time muito grande. É corresponder, trabalhar com humildade e dar o melhor dentro do campo, que é onde eu tenho que falar”, revelou.

Canobbio é, aliás, o sétimo reforço do Fluminense para 2025. O jogador, então, se alcunhou como “mais um guerreiro”, aproveitando o apelido do Tricolor.

“Muito feliz de vir. Expectativa está muito alta. Sei que o Fluminense é o time de Guerreiros. Mais um guerreiro aqui para colaborar. É minha característica para o bem do time. Estou em um grupo, vou tentar deixar o Flu mais em cima possível”, encerrou.

