Carioca 2025: veja os favoritos, possíveis surpresas e mais

A bola vai rolar para o Campeonato Carioca de 2025. Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco iniciam a disputa pelo título do estadual mais charmoso do Brasil a partir deste sábado (11). O Jogada10 preparou um guia com as principais informações, candidatos ao título, possíveis surpresas e muito mais. Confira!

Dinastia Fla-Flu

Maiores campeões do Carioca, Flamengo e Fluminense dominaram o campeonato mais charmoso do país nos últimos seis anos. O Rubro-Negro sagrou-se campeão em 2019, 2020, 2021 e 2024, enquanto o Tricolor faturou o caneco com o bicampeonato de 2022 e 2023. A dupla Fla-Flu decidiu o título entre 2020 e 2023, com duas conquistas para cada lado. No ano passado, os rivais se enfrentaram na semifinal e encerraram a sequência de quatro finais consecutivas.

Jejum vascaíno

O Vasco amarga o maior jejum entre os quatro grandes do Rio. O último título estadual dos vascaínos aconteceu em 2016, quando venceu o Botafogo na decisão e confirmou o bicampeonato. O Alvinegro, por sua vez, deu o troco no rival em 2018. O Gigante da Colina teve uma nova oportunidade de conquistar o Carioca em 2019, mas foi superado pelo Flamengo. Nos últimos três anos, chegou à semifinal, mas caiu duas vezes para o Rubro-Negro em 2022 e 2023, além do Nova Iguaçu, no ano passado.

Favoritos

O favoritismo pertence aos quatro grandes do futebol carioca: Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco. Apesar do domínio da dupla Fla-Flu nos últimos anos, clássico é clássico. Assim, tudo pode acontecer até a definição dos semifinalistas. Aliás, ficar entre os quatro melhores na Taça Guanabara garante vaga na Copa do Brasil de 2026, o que aumenta a pressão sobre o quarteto nas rodadas inicias em que jogarão com elencos formados pela maioria de jovens da base e reservas.

Por causa do calendário cada vez mais apertado, os grandes vão iniciar o Carioca sob o comando de treinadores interinos e com times mistos formado pela maioria de jovens da base e reservas. O Botafogo, que será comandado inicialmente por Carlos Leiria, do sub-20, é o único que ainda não tem um treinador — Artur Jorge saiu para o Al-Rayyan, do Catar. Flamengo e Vasco também vão apostar em técnicos da base: Cleber dos Santos e Ramon Lima, respectivamente. Já o Fluminense inicia com Marcão, auxiliar permanente e que já teve chance como treinador principal nos últimos anos.

Atual campeão carioca, o Flamengo manteve a base e ainda não fez grandes investimentos para 2025. O Rubro-Negro, inclusive, inicia uma nova gestão sob o comando do presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap. Já o Botafogo, por outro lado, foi o carioca que mais investiu no ano passado e viveu um ano mágico com os títulos do Brasileirão e Libertadores. Porém, sofreu um desmanche no início de 2025 e perdeu nomes como Thiago Almada e Luiz Henrique, além do técnico Artur Jorge. Neste início de ano, o Fluminense foi quem mais se movimentou no mercado, enquanto o Vasco perdeu força financeira com a saída da 777 Partners e fez contratações pontuais — destaque para Tchê Tchê.

Possíveis surpresas

Nos últimos anos, os pequenos surpreenderam e atrapalharam os planos dos quatro grandes do Rio de Janeiro. A única vez nos últimos quatro anos em que Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco chegaram à semifinal juntos foi em 2022. Em 2021, Portuguesa e Volta Redonda apareceram no caminho da dupla Fla-Flu. Já em 2023, o Voltaço foi à semi novamente, mas perdeu por 7 a 0 para o Tricolor na partida de volta. Por fim, no ano passado, o Nova Iguaçu foi finalista após eliminar o Gigante da Colina e terminou vice-campeão.

Portanto, os grandes precisam abrir o olho em 2025, principalmente nas primeiras rodadas quando jogarão com times mistos para ter mais tempo de pré-temporada com seus principais jogadores. Sendo assim, dois times podem surpreendê-los: o Volta Redonda, que conquistou o acesso para a Série B do Brasileirão deste ano, além do estreante Maricá, que faturou a Série A2 do Carioca e a Copa Rio no ano passado, garantindo assim a vaga na quarta divisão do futebol brasileiro.

Além de Volta Redonda e Maricá, também não podemos esquecer do Nova Iguaçu. Afinal, o vice-campeão do Carioca de 2024 mudou poucas peças e manteve o técnico Carlos Vitor, o Cal, no comando da equipe para 2025. Já a Portuguesa, por sua vez, quer fazer bonito após o centenário, enquanto o Boavista mudou sua identidade visual, está sob nova direção e se tornou SAF, prometendo incomodar os rivais neste ano.

Como chega o Botafogo

No tier list de prioridades do clube, o Campeonato Carioca ocupa a última posição. Em ano de Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Mundial de Clubes, Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores, o Estadual não passa de um torneio para tumultuar o calendário e atrapalhar a pré-temporada dos alvinegros. Assim, o time não terá força máxima na maioria dos compromissos, salvo em alguns clássicos, pois o técnico que estará no comando sabe a obrigação de poupar jogadores.

Mesmo campeão da Libertadores e do Brasileirão do ano passado, o Botafogo, em processo de reformulação, deve figurar coadjuvante uma vez que o Carioca, esvaziado, deixou de ser parâmetro nas ambições do clube. Um tricampeonato da Taça Rio, portanto, não seria nenhuma surpresa pelas bandas do Estádio Nilton Santos.

Além de perder o técnico Artur Jorge e ainda não encontrar substituto, o Botafogo não terá algumas figuras marcantes das últimas temporadas, como Eduardo, Tiquinho, Luiz Henrique e Almada. Desse modo, os jogadores que retornam de empréstimo ganham espaço.

Quem saiu: Gatito (goleiro), Rafael (lateral-direito – se aposentou), Pablo (zagueiro), Adryelson (zagueiro), Marçal (lateral-esquerdo), Hugo (lateral-esquerdo), Tchê Tchê (volante), Eduardo (meia), Almada (meia), Romero (meia), Luiz Henrique (atacante), Tiquinho (atacante) e Artur Jorge (técnico)

Quem chegou: Segóvia (zagueiro), Newton (volante), De Paula (volante), Raí (meia) e Ádamo (centroavante)

Como chega o Flamengo

Atual campeão carioca, o Flamengo chega como favorito em função de ter mantido praticamente todo o time. Ainda sem contratações, a base da equipe por enquanto é a mesma, mas o clube busca um substituto para Gabigol (Juninho, do Qarabag do Azerbaijão, é o alvo) e um volante nesta janela. Gabigol e David Luiz, por sua vez, saíram após não renovarem o contrato. Fabrício Bruno deixou o elenco rubro-negro após proposta do Cruzeiro. O Rubro-Negro, porém, só vai estrear sua força máxima na quinta rodada em função da pré-temporada nos Estados Unidos. Dos titulares, Everton Cebolinha, Pedro e Viña seguem em recuperação de suas respectivas lesões e devem voltar no decorrer da temporada.

Como a maioria dos quatro grandes, o Flamengo dará oportunidade aos jovens no pontapé inicial do Carioca e também aos jogadores com poucas chances em 2024. Carlinhos, que se destacou ano passado pelo Nova Iguaçu na competição, é um bom exemplo disso. O clube, aliás, conta com o retorno do zagueiro Pablo, que estava no Botafogo. No entanto, ele pode ser negociado. O técnico Cleber dos Santos comanda a equipe nas quatro primeira rodadas.

Quem saiu: David Luiz (zagueiro), Gabigol (atacante) e Fabrício Bruno (zagueiro)

Quem chegou: Sem contratações até agora; Pablo (zagueiro voltou de empréstimo do Botafogo)

Como chega o Fluminense

Na última temporada, o Tricolor perdeu a chance de conquistar o tricampeonato da competição e sofreu até a última rodada do Brasileirão para se salvar do rebaixamento. Agora, o técnico Mano Menezes terá uma pré-temporada pela frente e tem sido importante na reformulação de um elenco já envelhecido e com alguns atletas em declínio físico e técnico.

Diante disso, o Carioca pode servir para dar entrosamento e formar a nova espinha dorsal da equipe, pensando nos torneios mais importantes da temporada. Entre eles, estão a Sul-Americana e o Super Mundial de Clubes. No início do Estadual, entretanto, o auxiliar Marcão levará a campo um grupo composto por jovens da base e atletas que não encerraram 2024 diante do Palmeiras, no dia 8 de dezembro.

Para a nova temporada, o Fluminense mostra que seguirá o mesmo caminho da janela do meio do ano de 2024. Naquele período, já com Mano Menezes, o clube focou em jogadores mais jovens, voltados à intensidade física e competitividade. Afinal, na última temporada, ficou um vácuo entre jovens da base e atletas mais experientes, o que trouxe desequilíbrio.

Nomes como Felipe Alves, Felipe Melo, Diogo Barbosa e Gabriel Pires deixaram o elenco, assim como John Kennedy, que acertou com o Pachuca (MEX). Por outro lado, a contratação de Hércules, ex-Fortaleza, chama a atenção, enquanto os sul-americanos Juan Freytes e Joaquín Lavega aumentam a lista de estrangeiros. Canobbio, por sua vez, já desembarcou no Rio para assinar contrato.

Quem saiu: Felipe Alves (goleiro), Felipe Melo (zagueiro), Diogo Barbosa (lateral-esquerdo), Gabriel Pires (meio-campista), Lucumí (atacante), Marquinhos (atacante) e John Kennedy (atacante)

Quem chegou: Marcelo Pitaluga (goleiro), Juan Freytes (zagueiro) Renê (lateral-esquerdo), Hércules (volante), Paulo Baya (atacante) e Joaquín Lavega (atacante)

Como chega o Vasco

Já há nove anos sem gritar “É Campeão”, o Vasco vê no Campeonato Carioca a possibilidade de encerrar tal jejum. Afinal, com a volta dos lesionados Paulinho e Jair, e a manutenção da base de 2024, a expectativa é melhor do que no ano anterior. O craque Coutinho, que terá uma pré-temporada pela primeira vez desde o retorno, tem tudo para deslanchar em 2025. Na contenção, Payet surge como um 12º jogador de luxo.

Nas rodadas iniciais do Carioca, porém, o time será composto por jogadores sub-20 e alguns que retornaram de empréstimo, além do lateral-esquerdo Victor Luís. Ramon Lima, que era do sub-20, comandará a equipe, que estreia contra o “algoz” de 2024; o Nova Iguaçu, atual vice-campeão.

O Cruz-Maltino ainda se reforçou e segue no mercado buscando mais. Já são três contratações confirmadas (veja abaixo), além de ter os zagueiros Lucas Freitas (Palmeiras) e Maurício Lemos (Atlético-MG) já encaminhados.

Quem saiu: Keiller (goleiro), Halls (goleiro), Rojas (zagueiro/lateral-direito), Léo (zagueiro), Maicon (zagueiro), Galdames (volante), Barros (volante), Rossi (ponta) e Figueiredo (ponta).

Quem chegou: Daniel Fuzato (goleiro), Lucas Oliveira (zagueiro) e Tchê Tchê (volante).

Fique de olho

O Carioca também é marcante quando se trata de velhos conhecidos de torcedores de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco atuando nas equipes de menor expressão. Assim, é comum ver nomes que não passaram de promessas nos grandes recebendo oportunidades ou até mesmo jogadores que tiveram um bom momento e, hoje, vivem uma outra realidade. O Volta Redonda, por exemplo, conta com velhos conhecidos como o lateral-direito Wellington Silva, o volante Bruno Barra e o meia Chay. Mas o principal destaque do time é o meia Patrick Machado, o PK, camisa 10.

O Volta Redonda não é o único. A Portuguesa conta em seu elenco com o atacante Rafael Silva, ex-Vasco, enquanto o Boavista tem nomes como o goleiro Diego Loureiro, ex-Botafogo, o meia Erick Flores, ex-Flamengo, além do lateral-esquerdo Matheus Mascarenhas e o atacante Matheus Alessandro, ambos ex-Fluminense. Aliás, o Sampaio Corrêa e o Bangu também apostam em “eternas promessas” do Tricolor: os meias Rafael Pernão e Raphael Augusto, respectivamente. O Alvirrubro, inclusive, trouxe como principal reforço o centroavante Macário, vice-campeão da Série A2 e da Copa Rio com o Olaria, em 2024.

No ano passado, o Nova Iguaçu foi finalista com uma equipe que teve como base jovens não aproveitados pelos grandes, como os meias Yago Ferreira, emprestado pelo Fluminense, além de Bill, revelado pelo Flamengo. Xandinho, destaque pelo Olaria, também reforçou o time. Não podemos esquecer também do centroavante Carlinhos, que foi contratado pelo Rubro-Negro para a sequência da temporada. Aliás, ser artilheiro do Carioca por uma equipe de menor expressão pode abrir grandes portas, como também foi o caso de Lelê, que se destacou no Volta Redonda em 2023 e, em seguida, foi para o Tricolor das Laranjeiras.

Confira os técnicos

Bangu: Júnior Martins

Boavista: Caio Zanardi

Botafogo: Carlos Leiria, do sub-20, nas primeiras rodadas. Ainda não tem definição sobre o substituto de Artur Jorge

Flamengo: Cleber dos Santos, do sub-20, nas primeiras rodadas, seguido por Filipe Luís, treinador principal

Fluminense: Marcão nas primeiras rodadas, seguido por Mano Menezes, treinador principal

Madureira: Daniel Neri

Maricá: Reinaldo

Nova Iguaçu: Carlos Vitor

Portuguesa: Evaristo Piza

Sampaio Corrêa: Alfredo Sampaio

Vasco: Ramon Lima, do sub-20, nas primeiras rodadas, seguido por Fábio Carille, novo treinador principal

Volta Redonda: Rogério Corrêa

Maiores campeões

1º – Flamengo: 38 títulos

2º – Fluminense: 33 títulos

3º – Vasco: 24 títulos

4º – Botafogo: 21 títulos

5º – America: 7 títulos

6º – Bangu e São Cristóvão: 2 títulos

7º – Paissandu: 1 título

Veja os jogos da 1ª rodada:

Sábado (11/01)

Botafogo x Maricá – 16h – Nilton Santos

Nova Iguaçu x Vasco – 16h30 – São Januário

Bangu x Portuguesa – 19h – Moça Bonita

Domingo (12/01)

Flamengo x Boavista – 16h – Batistão

Madureira x Volta Redonda – 16h – Conselheiro Galvão

Fluminense x Sampaio Corrêa – 19h – Moça Bonita

