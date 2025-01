Após rescindir com Santos, Billy Arce acerta com Atlético Nacional

Após rescindir seu contrato com o Santos, o atacante Billy Arce foi anunciado na noite desta quinta-feira (09/1) como novo reforço do Atlético Nacional, da Colômbia. O jogador, que já vinha postando fotos com a camisa da equipe colombiana, foi confirmado oficialmente no clube.

O atleta também recebeu sondagens de clubes do Equador, mas o Atlético Nacional tornou-se o destino preferido. O meia-atacante viu na equipe colombiana uma oportunidade de retornar a disputar uma Libertadores. Além disso, a equipe vem de grande temporada, após ser campeão colombiano.

No Santos, Billy Arce teve poucas chances. Estreou contra o Avaí e foi novamente utilizado diante da Ponte Preta. Embora relacionado em jogos como Guarani, Amazonas e Brusque, não entrou em campo e perdeu espaço na reta final da Série B. Na visão do técnico Fábio Carille, o jogador não estava em condições de contribuir de forma consistente, além de não se adequar ao estilo de jogo da equipe.

Além disso, sua contratação, indicada por um empresário, gerou um incômodo no Santos e prejudicando a imagem do diretor de futebol do clube, Alexandre Gallo. Com dificuldades de adaptação, Billy Arce não conseguiu ter vida longa na Baixada Santista.

Billy Arce vai encontrar outro ex-Santos na Colômbia

Aliás, o atacante deve atuar ao lado de outro jogador que está deixando o Santos em 2025. Afinal, Alfredo Morelos tem tudo encaminhado para estar sendo emprestado novamente ao Atlético Nacional e atuar na Colômbia.

Morelos foi o grande destaque do futebol de seu país natal, na temporada passada, jogando com a camisa do Atlético Nacional. Foram 27 jogos, com 11 gols e duas assistências. Assim, houve um interesse do clube colombiano em permanecer com o atacante. O Verdolaga deve arcar com o salário do atleta.

