Neymar ganha valor milionário a cada toque na bola em 2024

Em junho de 2023, Neymar encerrou sua passagem pelo PSG e, assim como outros grandes nomes do futebol europeu, aceitou uma proposta milionária da Arábia Saudita. Assim, ele foi contratado pelo Al-Hilal com um salário astronômico. No entanto, em outubro de 2023, durante uma partida do Brasil contra o Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, sofreu uma grave lesão no joelho, o que o afastou dos gramados por vários meses. Como resultado, Neymar disputou apenas dois jogos pelo time comandado pelo técnico Jorge Jesus no ano de 2024.

Essas partidas foram contra o Al Ain e o Esteghlal, pela Champions da Ásia. Em ambas, Neymar entrou como reserva e jogou um total de 42 minutos, tocando 45 vezes na bola. De acordo com cálculos do site francês ‘Footmercato’, cada minuto jogado por Neymar em 2024 custou 2,4 milhões de euros (cerca de R$ 15 milhões). Isso equivale a 1,12 milhão de euros (cerca de R$ 7 milhões) por cada vez que ele tocou na bola nesses dois jogos.

O ‘Footmercato’ baseou seus cálculos no salário de 101 milhões de euros (cerca de R$ 636 milhões) recebido por Neymar no último ano, o que o coloca como o terceiro jogador mais bem pago do mundo, atrás de Lionel Messi (Inter Miami, 124 milhões de euros) e Cristiano Ronaldo (Al-Nassr, 263 milhões de euros).

