Flamengo encaminha contratação do atacante Juninho, do Qarabag

O Flamengo encaminhou a primeira contratação para a temporada 2025. O Qarabag, do Azerbaijão, aceitou a proposta de 5 milhões de euros (R$ 31 milhões) do Rubro-Negro pelo atacante Juninho. Os clubes, agora, ajustam os últimos detalhes para a oficialização do acordo. A informação é jornalista Venê Casagrande.

A primeira proposta de 4 milhões de euros (cerca de R$ 25 milhões) foi rejeitada. Para liberá-lo, o Qarabag pedia 6 milhões de euros (cerca de R$ 38 milhões). Porém, o Flamengo conseguiu um meio termo por parte do clube do Azerbaijão.

Juninho ficou muito perto de atuar pelo Sevilla, da Espanha, mas o Flamengo entrou forte na negociação. A oferta do clube carioca é por um contrato de três anos. O atacante, aliás, ficou balançado após ligação do técnico Filipe Luís, que disse que ele seria a principal contratação deste início da nova gestão do presidente Bap.

No Qarabg desde julho de 2023, Juninho tem vínculo com o atual clube até junho de 2026. O jogador ostenta um status de titular na equipe, com 81 jogos nesse período e 41 gols marcados, além de 14 assistências.

Com início da carreira no Athletico, Juninho passou por Brasil de Pelotas, Novorizontino, Figueirense e Vila Nova, até que em 2020, acabou transferido por empréstimo ao Estoril de Portugal. Depois disso, o atacante ainda passou pelo Chaves. Em 2023, o Qarabag, assim, o comprou por 450 mil euros (quase R$ 3 milhões).

