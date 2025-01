Manchester City x Salford: Onde assistir, escalações, arbitragem

Neste sábado, 11/1, em jogo pela terceira rodada da Copa da Inglaterra, o Manchester City recebe, no Etihad Stadium, um rival da quarta divisão, o Salford, que é municipio da grande Manchester. Enfim, um verdadeiro jogo caseiro. Após um longo período sem vitórias, se recuperando de uma série de fracassos (13 jogos e apenas 1 vitória), com vitórias nas últimas duas partidas, os Citizens são amplamente favoritos diante de um time fragil que é o terceiro colocado da quarta divisão inglesa. O jogo começa às 14h45 (horário de Brasília).

Como curiosidade. Old Trafford, a casa do Manchester United, fica mais próxima de Salford (4km) do que o centro de Manchester. E os jogadores do Salford com algum esforço poderiam até ir à pé para o Ettihad. A sede do clube da quarta divião fica a 8km do estádio do Manchester City

Onde assistir

Os canais ESPN e Dsney+ transmitem a partir das 14h45 (de Brasília)

Como chega o Manchester City

Ederson, que estava com dores musculares e perdeu os últimos quatro jogos do City, deve retornar ao gol. Além disso, Guardiola deve aproveitar a partida para dar minutagem a vários jogadores que atuam pouco pela equipe, como é o caso de Simpson-Pusey, Wilson-Esbrand e, principalmente, o atacante Mubama. Assim, a maioria dos pesos pesados do elenco será poupada, com algumas exceções, como Grealish, Dokum e Gundogan, que entrarão para dar mais “casca” ao grupo de novatos.

Guardiola disse que conhece o Salford.

“Morei oito anos na região, é minha casa. E sei da qualidade do treinador rival, que por oito anos jogou no tradicional Oxford. Mas espero uma boa vitória. Seria a terceira seguida, o que seria ótimo, pois faz tempo que não conseguimos isso.”

Como chega o Salford

O Salford tem como destaques Cole Stockton, que tem média acima de meio gol por jogo nas últimas nove partidas, e Luke Garbutt, considerado o melhor zagueiro da quarta divisão. O técnico Karl Robinson, na coletiva desta sexta-feira, disse que aguarda ansiosamente o duelo entre times de Manchester.Além disso, não escondeu a simpatia pelo técnico Guardiola.

“Estou muito animado com a possibilidade de enfrentar o Manchester City e o treinador Guardola. Sei que na Premier League estão alguns dos melhores técnicos do mundo. Mas me espelho no Pep e acho ele o melhor de todos. Assim, fazer um bom jogo diante de um time trenado por ele será sensacional” disse Karl Robonson.

Manchester City x Salford

Copa da Inglaterra

Data e horário: 11/1/2025, 14h45 (de Brasília)

Local: Etihad Stadium, Manchester (ING)

MANCHESTER CITY:Ederson (Ortega); Walker, Simpson-Pusey, Akanji e Wilson-Esbrand; O’Reilly e Gundogan; Doku, McAtee e Grealish; Mubama. Técnico: Pep Guardiola

SALFORD: Young; Shephard, Tilt e Garbutt; Taylor, Watson, Ashley, Fornah e Berkoe; Adelakun e Stockton. Técnico:Karl Robinson

Árbitro: Josh Smith

Auxiliares: Stuart Burt e Sam Lewis

VAR: Não tem

