Liverpool x Accrington Stanley: onde assistir, escalações e arbitragem

Os gigantes do futebol inglês começam sua trajetória na Copa da Inglaterra. Neste sábado (11), o Liverpool estreia em duelo contra o Accrington Stanley, da quarta divisão inglesa, em partida válida pela Terceira rodada da FA Cup. A bola rola em Anfield, casa dos Reds, às 9h15 (de Brasília).

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Liverpool

Líder isolado da Premier League, o Liverpool aparece como grande favorito para avançar de fase, mas vem de um resultado ruim na temporada. Isto porque os Reds foram eliminados da Copa da Liga Inglesa após a derrota por 1 a 0 para o Tottenham, que encerrou uma sequência de invencibilidade do time comandado pelo técnico Arne Slot.

No entanto, a tendência é que o Liverpool entre em campo com um time totalmente reserva para encarar o Accrington Stanley. Além disso, os Reds seguem com os desfalques de Joe Gómez e Jarell Quansah, lesionados.

Como chega o Accrington Stanley

Por outro lado, o modesto clube da quarta divisão inglesa vai tentar surpreender o líder da Premier League, fora de casa, para tentar fazer história na Copa da Inglaterra. O time é apenas o 19º colocado de sua divisão, mas avançou de fase na FA Cup após eliminar o Rushall Olympic e o Swindon Town nas fases anteriores.

Por fim, Shaun Whalley, com cinco gols e três assistências, é a esperança do Accrington Stanley para buscar um bom resultado em Anfield.

Liverpool x Accrington Stanley

Terceira rodada da Copa da Inglaterra (FA Cup)

Data e horário: sábado, 11/01/2025, às 9h15 (de Brasília).

Local: Anfield, em Liverpool (ING).

Liverpool: Kelleher; Bradley, Endo, Konaté e Morton; McConnell, Nyoni e Elliott; Chiesa, Danns e Darwin Núñez. Técnico: Arne Slot.

Accrington Stanley: Crellin; Love, Rawson, Awe e Ben Woods; Whalley, Martin, Khumbeni, Hunter e Josh Woods; Walton. Técnico: John Doolan.

Árbitro: Lewis Smith (ING).

