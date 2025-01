Lyon segue proibido de contratar e inscrever jogadores após recurso rejeitado

O Lyon segue proibido de contratar e inscrever novos jogadores após o recurso contra a punição financeira ser rejeitado pela Federação Francesa de Futebol (FFF). A decisão ocorreu nesta sexta-feira (10), quando a comissão de recursos da FFF analisou o apelo do clube gerido por John Textor, que buscava reverter a sanção imposta pela Direção Nacional de Controle e Gestão (DNCG) da Liga Francesa (LFP).

Em novembro de 2023, o Lyon acabou sendo proibido de fazer novas contratações devido a problemas financeiros, o que também coloca o clube em risco de rebaixamento.

Com a rejeição do recurso, o clube francês mantém a restrição. Além disso, segundo informações da imprensa francesa, a medida também impede que Luiz Henrique, atualmente no Botafogo, se transfira para o Lyon. Por outro lado, Thiago Almada, que assinou um pré-contrato com o clube francês antes da punição, não sofrerá consequências por essa restrição.

Veja o comunicado divulgado pelo Lyon:

Communiqué de l’Olympique Lyonnais ⤵ — Olympique Lyonnais (@OL) January 10, 2025

