Chelsea x Morecambe: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Copa da Inglaterra. Neste sábado (11), o Chelsea estreia na competição em duelo contra o Morecambe, da terceira divisão inglesa, em partida válida pela Terceira rodada da FA Cup. A bola rola no Stamford Bridge, em Londres, casa dos Blues, às 12h (de Brasília).

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Chelsea

O Chelsea não atravessa um bom momento na temporada. Apesar de estar na 4ª posição na Premier League, na zona de classificação para a próxima edição da Champions, os Blues não vencem há quatro jogos na competição.

A única dúvida nos Blues fica por conta do meia Roméo Lavia, que volta a ser relacionado após se recuperar de lesão, mas ainda não está confirmado entre os titulares. Além disso, a tendência é que o técnico Enzo Maresca mande a campo um time reserva para o jogo deste sábado.

Ao mesmo tempo, as baixas confirmadas no Chelsea são os zagueiros Wesley Fofana e Benoît Badiashile, lesionados. Por outro lado, o atacante ucraniano Mudryk segue suspenso após testar positivo em exame antidoping.

Como chega o Morecambe

Por sua vez, o Morecambe não faz uma boa temporada e é o penúltimo colocado da terceira divisão inglesa, com risco de ser rebaixado.

Porém, o técnico Derek Adams não enfrenta problemas de última hora no elenco e poderá entrar em campo com força máxima no Stanford Bridge.

Chelsea x Morecambe

Terceira fase da Copa da Inglaterra (FA Cup)

Data e horário: sábado, 11/01/2025, às 12h (de Brasília).

Local: Stamford Bridge, em Londres (ING).

Chelsea: Jorgensen; Disasi, Acheampong, Tosin e Veiga; Casadei e Lavia; Madueke, Nkunku e George; Guiu. Técnico: Enzo Maresca.

Morecambe: Burgoyne; Hendrie, R. Williams, Stott, Tutonda; T. White, C. Jones, Tollitt, Songo’o, Edwards; Dackers. Técnico: Derek Adams.

Árbitro: Andrew Kitchen (ING).

