Lazio e Como empatam em dia de homenagem no Campeonato Italiano

Lazio desperdiçou a chance de encostar no pelotão de frente do Campeonato Italiano. Nesta sexta-feira (10), pela 20ª rodada do Calcio, a equipe da capital empatou, em pleno estádio Olímpico, com o Como em 1 a 1. Dia e Cutrone marcaram os gols da partida, que contou com homenagem aos romanos por conta do aniversário de 125 anos.

O resultado mantém a Lazio na quarta colocação do Calcio, agora com 36 pontos, a quatro da Inter, que está em terceiro e tem três jogos a menos. Já o Como foi a 19, em 15º lugar.

O Como volta a campo na terça-feira (14), em jogo da 19ª rodada, quando recebe o Milan às 14h30 (de Brasília). Já a Lazio visita o Verona no domingo (19), às 14h.

A equipe visitante surpreendeu no início da etapa inicial, dominando a Lazio e criando boas chances de abrir o placar. Foram cinco chances nos primeiros 15 minutos. Nico Paz teve duas oportunidades. O Como ainda colocou uma trave.

Lazio abre o placar após pressão inicial do Como

Contudo, após a pressão inicial do Como, a Lazio tomou as rédeas da partida e foi criando as suas chances. De tanto martelar, abriu o placar aos 34 minutos. O time da capital roubou a bola do ataque e ela sobrou para Guendouzi. O francês achou Dia, que se livrou do marcador e bateu firme.

Na etapa final, o Como novamente voltou melhor, controlando as ações ofensivas. Aos 13 minutos, a Lazio ficou com um jogador a menos, quando Tchaouna, que havia acabado de levar amarelo, foi novamente advertido e foi para o chuveiro mais cedo. Um lance bastante controverso, que rendeu reclamações dos jogadores.

Com um a mais, o Como imprimiu uma forte pressão, empurrando a Lazio para trás. E, após jogada pela direita, Strefezza cruzou e Cutrone, sozinho, mandou para o fundo da rede para empatar aos 27 minutos. Os dois times chegaram a ter chances de fazer o gol da vitória. Contudo, o empate persistiu até o apito final do árbitro.

