Aston Villa elimina o West Ham na Copa da Inglaterra

O Aston Villa venceu o West Ham por 2 a 1, de virada, e garantiu a classificação na Copa da Inglaterra. A partida no Villa Park, em Birmingham, nesta sexta-feira (10), marcou a estreia do técnico Graham Potter no comando dos Hammers. Lucas Paquetá abriu o placar para os visitantes, mas os Villans buscaram a virada com gols de Amadou Onana e Morgan Rogers.

Dessa maneira, o substituto de Julen Lopetegui no comando do West Ham começou sua trajetória de forma melancólica e viu sua equipe ser eliminada na Terceira fase da FA Cup, em confronto entre times da Premier League.

Aston Villa x West Ham

O West Ham até fez um bom início de jogo e abriu o placar logo aos 9 minutos com Lucas Paquetá. O brasileiro aproveitou boa assistência de Chris Summerville e finzalizou de dentro da área para confirmar a vantagem dos Hammers no primeiro tempo.

No entanto, a vantagem do West Ham durou até os 20 minutos do segundo tempo, quando o Aston Villa, comandado por Unai Emery, começou a reação. Assim, o belga Amadou Onana empatou, e, cinco minutos depois, Morgan Rogers marcou o gol da vitória, para fechar o placar em 2 a 1.

