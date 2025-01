Garro deve ficar de fora da estreia do Corinthians no Paulistão

Rodrigo Garro não deve estar em campo na estreia do Corinthians no Campeonato Paulista, na próxima quinta-feira, contra o Bragantino. O meia está tratando uma lesão no joelho direito, que causa desconforto no atleta desde o ano passado.

De acordo com o clube, Garro tem uma tendinopatia patelar. Neste caso, o tendão patelar, que liga a patela à tíbia, fica inflamado ou sofre microlesões. Garro relatou os primeiros sinais de desconforto no mês de abril e, desde então, o Corinthians vinha monitorando o jogador.

Em algumas partidas do ano passado, o meia jogou com infiltrações para ter condições de atuar. Após o término da temporada, iniciou o tratamento, que seguiu ao longo das férias. Em casos graves, é necessária cirurgia para resolver esse tipo de lesão. Porém, para Garro, não será necessário a operação.

Durante a pré-temporada, o argentino não participou de todas as atividades com o restante do elenco. Além disso, o Timão liberou o atleta da concentração no CT Joaquim Garro. Garro ainda está bastante abalado por conta do acidente que se envolveu no último sábado (04), que resultou em uma vítima fatal.

