Santos prioriza atacantes de velocidade e tem quatro alvos no mercado

O Santos segue em busca de reforços para o seu elenco. Com a chegada de Pedro Caixinha, o clube tem mudado o seu perfil de posicionamento no mercado e agora vai atrás de novos atacantes de velocidade, já que o treinador acredita que o clube está carente de opções pelo lado do campo. Quatro nomes estão no radar do Peixe, que espera fechar negócio com pelo menos dois.

A negociação mais avançada é com o argentino Álvaro Barreal. O argentino, que defendeu o Cruzeiro na última temporada, viria por empréstimo do Cincinnati, da MLS. O jogador tem 24 anos e pode atuar nas duas pontas, além da ala esquerda.

Outra conversa que flui bem é com o sueco Niclas Eliasson, do AEK, da Grécia. O atacante é filho de mãe brasileira e pretende atuar no país. Nesta situação, o Peixe tem a concorrência do Grêmio. Nos últimos dias, as negociações avançaram.

Mais um nome no radar santista é o de Gabriel Veron. O ex-jogador do Palmeiras também atuou pelo Cruzeiro em 2024, emprestado pelo Porto. Para 2025, o clube português prioriza um empréstimo com uma cláusula de obrigação de compra. O Santos prefere um valor em vez dessa opção.

Por fim, o quarto é do argentino Benjamín Rollheiser, do Benfica. Porém, essa é a negociação mais complicada. O Peixe já tentou a contratação do jogador no começo da temporada, mas não teve sucesso. Porém, o clube prepara mais uma investida pelo meia-atacante.

