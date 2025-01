Milan x Cagliari: onde assistir, escalações e arbitragem

Após a conquista da Supercopa da Itália, o Milan chega com moral para enfrentar o Cagliari, no Giuseppe Meazza, em Milão, pela 20ª rodada do Campeonato Italiano. Assim, o duelo está marcado para 16h45 (de Brasília). O foco do time rossonero, nesse sentido, é encostar no pelotão de frente para almejar uma vaga nas competições continentais em 2025/26.

Os donos da casa somam 27 pontos e ocupam apenas o oitavo lugar, no momento. Do outro lado, os visitantes têm 17 pontos e só estão fora da zona de rebaixamento por causa do critério de desempate.

Onde assistir

O confronto deste sábado (11) terá transmissão do Disney+ (serviço de streaming).

Como chega o Milan

A equipe rubro-negra, comandada pelo técnico Sérgio Conceição, não poderá contar com três jogadores importantes do elenco. Tratam-se de Florenzi, Okafor e Chukweze, todos lesionados. Além disso, Emerson Royal está fora do jogo, suspenso por acúmulo de cartões.

Como chega o Cagliari

O técnico Davide Nicola tem poucos desfalques para visitar o Milan. Ele, portanto, tenta fazer com que a equipe reaja na competição e se afaste da zona de rebaixamento. Afinal, a equipe venceu o Monza na última rodada depois de uma sequência negativa. Entretanto, o atacante Zito Luvumbo está lesionado e fora da partida no Giuseppe Meazza.

Milan x Cagliari

20ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25

Data e horário: sábado, 11/01/2025, às 16h45 (de Brasília)

Local: Giuseppe Meazza (San Siro), em Milão (ITA)

Milan: Mike Maignan; Davide Calabria, Fikayo Tomori, Malick Thiaw e Theo Hernández; Youssouf Fofana e Yunus Musah; Christian Pulisic, Tijjani Reijnders e Rafael Leão; Álvaro Morata. Técnico: Sérgio Conceição.

Cagliari: Elia Caprile; Gabriele Zappa, Yerry Mina, Sebastiano Luperto e Adam Obert; Nadir Zortea, Michel Adopo, Antoine Makoumbou e Tommaso Augello; Nicolas Viola; Roberto Piccoli. Técnico: Davide Nicola.

Árbitro: Matteo Marchetti (ITA)

Auxiliares: Stefano Alassio (ITA) e Alessandro Cipressa (ITA)

VAR: Aleandro Di Paolo (ITA)

