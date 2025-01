Gramado sintético ajuda a salvar grupo da Copinha após transtorno com chuvas

Um gramado sintético ajudou a salvar um grupo da Copinha. Após a cidade de Tietê sofrer com a enchente do rio que leva o nome da cidade, os jogos que aconteceriam no município foram transferidos para Santana de Parnaíba. Mesmo com dois grupos, o estádio suportou bem os doze jogos da primeira fase.

A cidade já receberia o grupo 25, com Fortaleza, Ituano, São Bento e Carajás. Porém, devido ao problema em Tietê, a organização da Copinha transferiu o grupo 12, com Juventude, América-RN, Comercial de Tietê e Operário-MS, para o mesmo estádio. O que parecia ser um problema, não causou dor de cabeça, e ainda recebeu elogios.

“Por se tratar de um sintético muito bom, a adaptação foi muito fácil. Não sofremos em nenhum momento em relação à dinâmica de jogo. Sendo possível termos atuado da mesma maneira que jogamos em gramado natural”, afirmou Fernando Rech, diretor executivo da base do Juventude.

A situação ocorre em meio a uma discussão quente no futebol brasileiro sobre qual o tipo de gramado ideal para os jogadores. O exemplo da Copinha, mostra o sintético como uma solução.

O Estádio Municipal de Santana de Parnaíba conta com um inovador sistema de resfriamento, com canhões de arrefecimento estrategicamente instalados ao lado externo da área de jogo. O local está em conformidade com as diretrizes da FIFA para campos de grama sintética.

Sergio Schildt, presidente da Recoma, empresa de pisos e infraestrutura esportiva responsável por executar a instalação no gramado de Santana de Parnaíba, explica o sucesso.

“O local passou por uma transformação significativa e recebeu a instalação de um gramado sintético de última geração, com 60mm de altura. Projetado para oferecer o máximo de conforto e desempenho para os atletas”, afirmou Schildt.

