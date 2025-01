M’Gladbach x Bayern: Onde assistir,escalações e arbitragem

Líder do Campeonato Alemão com 36 pontos, o Bayern de Munique visita, neste sábado, 11/1, um de seus antigos rivais, o Borussia M’Gladbach. O jogo é pela 16ª rodada do Campeonato Alemão e será às 14h30 (horário de Brasília). O Bayern é um supercampeão e tenta retomar a hegemonia nacional, mas M’Gladbach embora não venha conquistando títulos, foram as agremiações que dominaram o futebol alemão nos anos 70.Assim, desde então, qualquer jogo entre elas pega fogo.

No momento, o Bayern lidera a Bundesliga com um ponto à frente do atual campeão Leverkusen, que tem 35 pontos e já atuou na rodada. Mas o M’Gladbach está apenas na oitava posição, com 24 pontos.

Onde assistir

Os canais Amazon Prime Video e CazeTV transmitem a partir das 14h30 (de Brasília).

Como chega o M’Gladbach

O desfalque no time da casa é Nathan N’Goumou. O atacante francês só estará apto a voltar a partir de fevereiro. Em compensação, Tim Kleindienst se recuperou e vai comandar o ataque contra os bávaros. Assim, há uma expectativa de mudança. Franck Honorat sente dores musculares. Com isso, pode ceder a vaga para Hack.

Como chega o Bayern

O técnico Kompany não conta com o zagueiro Upamecano, que está suspenso. Além disso, deve poupar Musiala, deixando-o no banco. Com isso, o zagueiro Dier será titular e o veterano Thomas Müller vai ter uma nova chance no ataque. Será, ao lado de Sané e Olise, o municiador do goleador Kane.

M’GLADBACH X BAYERN

16ªrodada do Campeonato Alemão

Data e horário: 11/1/2025, 14h30 (de Brasília)

Local: Borussia Park, Moechengladbach (ALE)

M’Gladbach: Nicolas; Scally, Itakura, Elvedi, Ullrich; Reitz, Weigl; Stoger, Plea, Honorat (Hack); Kleindienst. Técnico:

Bayern: Neuer; Laimer, Dier, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka; Olise, Muller, Sane; Kane. Técnico: Vincent Kompany

Árbitro: Tobias Stieler

Auxiliares: Christof Günsch e Frederick Assmuth

VAR: Robert Schröder

Jogos da 16ª rodada do Alemão

Sexta-feira (10/1)

Dortmund 2×3 Leverskusen

Sábado (11/1)

St. Pauli x Eintracht – 11h30

Freiburg x Hosltein Kiel – 11h30

Hoffenheim x Wolfsburg – 11h30

Mainz x Bochum – 11h30

Heidenheim x Union Berlin – 11h30

Borussia M’Gadbach x Bayern – 14h30

Domingo (11/1)

RB Leipzig x Werder Bremen – 11h30

Augsburg x Stuttgart – 13h30

