São Paulo fecha primeira fase da Copinha com 100% de aproveitamento

O São Paulo encerrou primeira fase da Copinha com 100% de aproveitamento, vencendo suas três partidas. Nesta sexta-feira (10), a equipe derrotou o XV de Jaú por 2 a 1. Guilherme Reis e Ferreira marcaram os gols do Tricolor, enquanto David descontou para o adversário. O adversário na segunda fase será o América de Natal.

Ambas as equipes já estavam classificadas no Grupo 11 da Copinha, mas o confronto valia a liderança. Com o resultado, o São Paulo avançou com nove pontos, seguido pelo XV de Jaú, que somou seis. O Serra Branca, que venceu o Picos, ficou com três pontos, enquanto o time piauiense não pontuou.

São Paulo busca o penta da Copinha

Autor do segundo gol do São Paulo, Ferreira falou com a imprensa ainda em campo sobre a importância da vitória. O Tricolor Paulista já conquistou a Copinha quatro vezes, sendo a última em 2019, quando o time de Antony e companhia superou o Vasco na decisão, nos pênaltis, após empate por 2 a 2 no tempo normal.

LEIA MAIS: São Paulo realiza primeiro coletivo da pré-temporada

“Agradeço a essa torcida maravilhosa. Todo mundo compareceu, e é muito gratificante tê-los apoiando. O time que entrou em campo é o São Paulo, e temos que impor o ritmo até o final do jogo. Foi difícil enfrentar o time da casa, mas somos o São Paulo”, declarou Ferreira.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.